May admite que no tiene apoyos suficientes para ganar una tercera votación del acuerdo del Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, ha admitido ante la Cámara de los Comunes que el acuerdo de Brexit que negoció con la Unión Europea sigue sin tener los apoyos suficientes como para salir adelante en una tercera votación. “Tal y como están las cosas, todavía no hay suficiente apoyo en la cámara para volver a presentar el acuerdo para un tercer voto”, ha dicho May, asegurando que sigue trabajando para intentar lograr un respaldo que le permita someter su acuerdo de divorcio a votación esta semana.