Maximiliana, el móvil aragonés pensado para la tercera edad

Maximiliana, la abuela de Jorge Terreu, no era muy amiga del móvil. "Es el perfil clásico de alguien que no se apañaba de ninguna manera y tenía el típico dispositivo de nueve dígitos. Aunque las teclas eran grandes, se liaba", apunta este zaragozano de 22 años. Ese problema fue el motor a través del que Terreu, ingeniero informático, creó Maximiliana -sí, como la abuela, de quién ha heredado el nombre-. "Se trata de un 'smartphone' que no hace falta tocarlo para hablar por llamada o videollamada, ya que se descuelga automáticamente".