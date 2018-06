Màxim Huerta se ha trasladado al Palacio de la Moncloa a mediodía para reunirse con Sánchez y ha comparecido a las 19 horas para anunciar públicamente su renuncia. "Me voy para que el ruido de esa jauría no rompa el proyecto de Pedro Sánchez", ha sentenciado el ministro que no ha estado ni una semana en el cargo.