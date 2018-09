Mavericks son sancionados por la NBA por su forma de abordar el acoso sexual (ENG)

Mark Cuban, el multimillonario propietario de los Dallas Mavericks, pagará $ 10 millones a organizaciones de violencia de género en virtud de un acuerdo con la NBA. Este es el resultado de una investigación sobre las acusaciones contra varios empleados, incluido el ex presidente, Terdema Ussery. Cuban se disculpó: "Esto no es algo que simplemente es un incidente y luego se acabó", "Lamento no haberlo reconocido, y espero que después de esto seremos mejores, y podamos evitarlo, y podamos ayudar a todos a ser más inteligentes sobre este asunto".