edición general
8 meneos
34 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear

El matrimonio alemán que regresa a su país tras vivir un año en España: "No encontrábamos una casa asequible"

Los caseros preferían alquilar a turistas o solo para estancias cortas", dice Jennifer. A esto se sumaba un coste de la vida que no es acorde con los bajos salarios españoles: "No puedo trabajar dos o tres veces allí para llegar a fin de mes", dice la mujer al diario local. Pero había otros inconvenientes: el calor constante, que también implica una rutina diaria diferente, y el estilo de vida típicamente festivo, incluso en la administración municipal, acabaron por irritar a la pareja, dice el Remscheider General-Anzeiger.

| etiquetas: matrimonio , alemán , regresa , país , vivir , españa , encontrábamos , casa
7 1 11 K -18 actualidad
7 comentarios
7 1 11 K -18 actualidad
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
A portada, distribución en redes, espantamos guiris, bajan precios

Si no tenemos para vivir, casa, salarios dignos pues hundamos la demanda

Ningún plan que se haya construido sin nosotros ha funcionado. Y así ha de seguir siendo.
0 K 20
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Pues que alquilen una habitación.
0 K 14
Connect #3 Connect
Tienen un montón de pueblos en la España vaciada con precios de risa. Lo que pasa es que también quieren ir donde van todos. Y al final hay el espacio que hay.

Si los precios suben son precisamente por culpa de ellos y de compatriotas suyos que han inflado los precios.
0 K 12
#4 yarkyark
Sensacionalismo. Para el sueldo de un Aleman España no es cara. Ahora bien, si lo que pretendes es vivir en la castellana o el paseo de Gracia, esta claro que barato no es.
0 K 12
#7 Barriales
Que se vuelvan a su país. Allí disfrutarán del clima, de la comida tan variada y de la buena educación de sus compatriotas.
Tirando.
0 K 7
#6 Grahml
#0 Duplicada

#1
0 K 20

menéame