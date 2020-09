Los matemáticos pueden haber descubierto el secreto de cómo se forman los "bosques de piedra"

Las rocas solubles se disuelven, el fluido circundante se vuelve pesado y la gravedad lo empuja hacia abajo.

Estas formaciones rocosas puntiagudas, como el famoso Bosque de Piedra en la provincia china de Yunnan, son el resultado de la disolución de sólidos en líquidos en presencia de la gravedad, que produce flujos convectivos naturales, según el equipo de NYU. Describieron sus hallazgos en un artículo reciente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.