Las matemáticas de las que surgen los vídeos musicales de OK Go  

Damian Kulash de grupo OK Go explica en esta pieza algunos de los secretos matemáticos y de planificación que hay detrás de sus vídeos. Es algo que siempre tienen que llevar a cabo con mucha precisión pero que tuvieron que controlar literalmente al milisegundo en el rodaje de The One Moment. Ese ese famoso vídeo que tan solo dura 4,2 segundos de «tiempo real» pero con una duración normal cuando se ve a cámara superlenta sobre la canción original.