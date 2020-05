Las Matemáticas, desde la LOGSE, jamás han sido obligatorias en Bachillerato

No es lógico que no se dé como materia común Matemáticas en Bachillerato. Pero eso ya es una opinión personal, totalmente rebatible. Lo que no lo es, es decir lo que escribo en este post: Las Matemáticas, desde 1990, nunca han sido obligatorias en Bachillerato salvo, como explico en la actualización, en la LOMCE. Y si me tiráis un poco de la lengua, ya había proyectos en la Ley General de Educación de 1970, que permitían bachilleratos experimentales en los que, en ocasiones, no se trabajaban las Matemáticas como asignatura específica.