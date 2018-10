Matemáticas alternativas  

El siguiente e irónico video incide en ese más que erróneo concepto educativo consistente en no enseñar conceptos científicos “polémicos”, en aras de una mal entendida neutralidad educativa, y así no ofender los principios y las creencias de los ciudadanos más iletrados. Porque aunque por supuesto nadie ¿todavía? cuestiona los más elementales principios de las matemáticas, sin embargo otros conceptos científicos profundamente establecidos como es la Teoría de la Evolución están siendo difuminados para no ofender.