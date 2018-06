Matar a una mujer que dijo NO, es un feminicidio no un designio

Eyvi, la víctima, podría haber sido la peor mujer del mundo, puta o santa, no lo sé y no me interesa. Lo único que debe importarnos es que no hay, ni nunca habrá una razón para haberla matado, ni para que nos maten. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, quiso ser profundo y dijo que la muerte de la joven era producto de "los designios de la vida". O sea, según Vizcarra, uno de los riesgos de nacer mujer en Perú es que un hombre nos queme y nos mate. No, no fue dios, ni una fuerza superior, ni siquiera el azar . . .