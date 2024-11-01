"Matar más civiles y entregar el petróleo": opositora en Uruguay causa indignación  

«Matar más civiles y entregar el petróleo», fue la macabra respuesta de una mujer opositora venezolana radicada en Uruguay que festejaba los bombardeos contra su país. En medio de una entrevista para una televisora local, la chica causó tal indignación que la reportera interrumpió su absurdo discurso y continúo con otras personas. En video que se viralizó rápidamente, la mujer planteó que sería «necesario» que mueran muchas personas y la entrega total de los recursos petroleros para solucionar los problemas políticos de Venezuela.