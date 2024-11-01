"Matar más civiles y entregar el petróleo": opositora en Uruguay causa indignación  

«Matar más civiles y entregar el petróleo», fue la macabra respuesta de una mujer opositora venezolana radicada en Uruguay que festejaba los bombardeos contra su país. En medio de una entrevista para una televisora local, la chica causó tal indignación que la reportera interrumpió su absurdo discurso y continúo con otras personas. En video que se viralizó rápidamente, la mujer planteó que sería «necesario» que mueran muchas personas y la entrega total de los recursos petroleros para solucionar los problemas políticos de Venezuela.
Hasta que eso no cambie solo cabe esperar que esto se radicalice porque cada vez hay menos para repartir y a los turbocapitalistas todo eso que suena a compartir les pone los pelos de punta.
Ya lo hicieron en su día con el comunismo, y aún a día de hoy sus ciudadanos siguen sin saber diferenciar entre comunismo, socialismo y dictadura, o entre democracia y capitalismo. Tanto, que no se dan cuenta de lo injusto que es el sistema político en el que viven.
Y esa manipulación nos afecta también fuera de EEUU, por eso muchos tontos están aquí aplaudiendo el robo descarado a Venezuela, aunque son incapaces de explicar los últimos movimientos de Trump.
Yo sugiero que se sacrifique ella y de su vida por el bien de todos los venezolanos.
El buenismo de la izquierda es literal.
Entre las purgas de unos y las revanchas de los otros, Venezuela puede acabar en un baño de sangre.
Y a EEUU le dará igual mientras fluya el petrolero.
Muerto el perro, se acabó la rabia!
Creo que cuando afirmo que el 80% de las personas que nos rodean son putos borregos me he quedado corto.
Da asco.
