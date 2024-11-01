edición general
"Matar más civiles y entregar el petróleo": opositora en Uruguay causa indignación

"Matar más civiles y entregar el petróleo": opositora en Uruguay causa indignación  

«Matar más civiles y entregar el petróleo», fue la macabra respuesta de una mujer opositora venezolana radicada en Uruguay que festejaba los bombardeos contra su país. En medio de una entrevista para una televisora local, la chica causó tal indignación que la reportera interrumpió su absurdo discurso y continúo con otras personas. En video que se viralizó rápidamente, la mujer planteó que sería «necesario» que mueran muchas personas y la entrega total de los recursos petroleros para solucionar los problemas políticos de Venezuela.

Comentarios destacados:          
#2 Nasser
Patriotas, ni derechas ni de izquierdas, los de siempre
#4 Dav3n *
#2 Capitalismo enseñando sus bondades, la izquierda es irrelevante cuando el sistema se basa en competir a muerte por los recursos.

Hasta que eso no cambie solo cabe esperar que esto se radicalice porque cada vez hay menos para repartir y a los turbocapitalistas todo eso que suena a compartir les pone los pelos de punta.
#30 osids
#4 El problema no son los ricos, los ricos siempre se han repartido el pastel, el problema es cuando un chiquillo que no gana el SMI aplaude al subnormal que se fue a Andorra para no pagarle la sanidad, y su máxima aspiración es convertirse en otro igual que aquel y no dudará en pisar el cuello de todos sus conciudadanos mientras se considera patriota y a los que no piensan como el rojos comunistas (cuando ni siquiera sabe que es el comunismo), así es que agarraos bien porque cada década va a ser peor porque los padres de mi generación enseñan a los chiquillos a competir desde la infancia sin pudor ninguno mientras mi padre me enseñaba que si nos va bien a todos, la sociedad es mejor
calde #17 calde *
#2 Es el resultado de una manipulación bestial durante décadas impulsada desde EEUU.

Ya lo hicieron en su día con el comunismo, y aún a día de hoy sus ciudadanos siguen sin saber diferenciar entre comunismo, socialismo y dictadura, o entre democracia y capitalismo. Tanto, que no se dan cuenta de lo injusto que es el sistema político en el que viven.

Y esa manipulación nos afecta también fuera de EEUU, por eso muchos tontos están aquí aplaudiendo el robo descarado a Venezuela, aunque son incapaces de explicar los últimos movimientos de Trump.
sieteymedio #29 sieteymedio
#2 Pero sí, básicamente de derechas.
Andreham #8 Andreham
Habrá que ver por qué salió esta mujer de Venezuela y por qué sus padres y abuelos tenían mucho mucho mucho mucho dinero antes de la malvada dictadura.
Verdaderofalso #34 Verdaderofalso
#8 será una de esas personas que se autodenominan nostálgicas?
HeilHynkel #9 HeilHynkel
Ya lo comenté antes ... VOX son socialdemócratas al lado de la derecha sudamericana en general y la venezolana en particular. Se consideran la clase elegida para regir el país y no admiten a nadie más.
#11 laruladelnorte
Proponiendo así, el sufrimiento de la población civil como moneda de cambio o estrategia de presión.

Yo sugiero que se sacrifique ella y de su vida por el bien de todos los venezolanos.
Supercinexin #16 Supercinexin
Cada vez que un progre, un sociata, acusa a Maduro de dictador, cosa que además nunca ha sido, lo que hace es ponerse del lado de asesinos de masas como esta mujer.

El buenismo de la izquierda es literal.
silvano.jorge #20 silvano.jorge
Qué miedo da su sonrisa de psicópata mientras habla de matar a sus compatriotas.
#12 Chuache_cientifico
Si los fascistas medran es porque hay paletos como esta señora que están dispuestos a apoyarlos.
sotillo #1 sotillo
Aquí sería un atentado contra libertad de expresión
#3 Nasser
#1 más bien apología del terrorismo.
sotillo #7 sotillo
#3 Eso también pero como son de derechas aquí no cuenta
Edheo #18 Edheo
#7 ahi le has dao... sólo cuenta para titiriteros
manzitor #13 manzitor
#1 Cosas como estas se dicen en las tertulias a diario, con más sutileza, eso sí.
#24 daniMate
Ya veremos cómo avanza este tema.

Entre las purgas de unos y las revanchas de los otros, Venezuela puede acabar en un baño de sangre.

Y a EEUU le dará igual mientras fluya el petrolero.
Islamotransfeministe #27 Islamotransfeministe
#24 ya, hay sangre. Concretamente aunque ni se Dan informes desde Venezuela por motivos obvios. Se estima una cifra cercana a 200.000 personas.
Olarcos #10 Olarcos
Pues que se entregue ella voluntariamente para morir, o su padre o su hermano o su hijo.
Mltfrtk #19 Mltfrtk
Solamente una persona psicópata y/o subnormal, puede siquiera tratar de justificar sus palabras.
#25 Thirsk
El amor de tu vida, @Findeton
#5 Feliberto
El lado bueno es que ya se ha encontrado el eslabón perdido entre el mono y el humano xD
Aokromes #6 Aokromes
#5 no tienen que irse tan lejos para encontrarlo, ni salir de la peninsula :troll:
Spirito #32 Spirito
Y ésta es la derechuza patria. Aquí en España estaría militando en VOX.
vjp #14 vjp
Ojalá le coman la cara los leopardos a esa hdlgp
DabbaDoo #22 DabbaDoo
De hecho esto es aplicable a cualquier país: una manera de solucionar sus problemas es eliminar a toda su población y expoliar todos sus recursos.
Muerto el perro, se acabó la rabia! :shit:
Aokromes #35 Aokromes
#22 recordemos que segun unos depende hay que expulsar a 8 millones o matar a 26 :troll:
Olepoint #15 Olepoint
¿ Os imagináis una entrevista en España donde a una fachapobre la entrevistaran y dijera que Trump debería invadir España, volver a llenar las cunetas de asesinados y privatizar toda la costa española ? Ese es el nivel. Y hay trabajadores que votan por este modelo.

Creo que cuando afirmo que el 80% de las personas que nos rodean son putos borregos me he quedado corto.
ClonA43 #28 ClonA43
Paren las rotativas! Una subnormal ha dicho nosequé nosedonde...
#33 Kuruñes3.0
Un enemigo es jodido, pero un traidor cochambroso es algo mucho peor.
Islamotransfeministe #23 Islamotransfeministe
#_19 tu justificas a maduro diciendo que "el pueblo ha querido más revolución bolivariana" cuando robo las elecciones.
Da asco.
Islamotransfeministe #21 Islamotransfeministe
Ayer una chica lo resumida muy bien

Yo recibo mal trato en mi casa.

Los vecinos me escuchan sufrir todos los días.

Nadie hace nada, todo el mundo lo sabe pero no hace nada.

Yo no puedo defenderme.

Un día un vecino harto va le da un palizon a ki maltratado y se lo lleva a que lo juzguen, pero dicen que es un ladrón.

Que me robe.... No habéis hecho nada vosotros los buenos. Que haga algo el malo.
#26 SabinaB
Esa mentalidad, aunque parezca increíble, es típica de algunas elites latinoamericanas: venden su país al extranjero desde hace siglos. Es, en el fondo, la de la elite criolla, restos de la colonización....
Por cierto, que asco ver anuncios de "scorts", putas en este portal
#31 pushakk
¡ah! (suspiro). Esos inocentes opositores Venezolanos. Como son. Me recuerdan un poco a los civiles inocentes Israelís de los territorios ocupados.
