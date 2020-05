‘El Matamendigos’, un asesino en serie obsesionado con la muerte: “Las voces quieren sangre”

“Lo maté. Estuvimos bebiendo en un parque al lado del cementerio y tomando pastillas, me las pedía el cuerpo para poder hablar mejor. Luego le dije dónde íbamos a dormir y en el cementerio sentí las fuerzas, me daban impulsos, cogí una piedra y le di en la cabeza, le quemé con periódicos y me fui a dormir al coche”. Así describió Francisco García Escalero a las autoridades uno de sus crímenes. Durante años mató y quemó de forma cruel a varios indigentes . La Policía no lograba dar con el ‘Matamendigos’, un asesino en serie que sembró el pánico