En diciembre de 2021 me fijé un objetivo: añadir una función de revisión anual a Mastodon antes del siguiente diciembre. Estamos en diciembre de 2024 y, por fin, está saliendo poco a poco. No es todo lo que tenía que ser, porque no podíamos priorizarlo sobre todas las demás cosas en las que trabajamos, pero no quería perderme otro año.