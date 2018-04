La masteresa renuncia a lo que no existe  

Y ha salido la masteresa como una fiera, casi divertida, renovada por fuera, toda bífidus y actimeloides, con la pegada butanera, y ha dicho que no quiere el máster. Devuelve lo que nunca tuvo. Niega la mayor sin mencionarla. No puede devolver nada. No consta en ninguna parte. Al joven Rivera le han estado haciendo la tenaza por debajo para que levante el pie, pero quizá ya no puede. Le habrán prometido algún marquesado para cuando se retire a una eléctrica...