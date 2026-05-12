Masiva movilización de docentes en el País Valencià en el arranque de la huelga indefinida en defensa de la educación pública

Miles de docentes valencianos se manifestaron ayer en las calles de València, Alicante, Castelló, Elche y otras localidades de la comunidad, en apoyo a la huelga indefinida por la educación pública, la primera desde 1988, con un seguimiento que los sindicatos convocantes STEPV, CC.OO., UGT y CSIF cifran en un 90% y han calificado de histórica y que cuenta además con el respaldo de otros actores de la comunidad educativa, asociaciones de madres y padres, estudiantes.