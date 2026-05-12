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Masiva movilización de docentes en el País Valencià en el arranque de la huelga indefinida en defensa de la educación pública

Masiva movilización de docentes en el País Valencià en el arranque de la huelga indefinida en defensa de la educación pública

Miles de docentes valencianos se manifestaron ayer en las calles de València, Alicante, Castelló, Elche y otras localidades de la comunidad, en apoyo a la huelga indefinida por la educación pública, la primera desde 1988, con un seguimiento que los sindicatos convocantes STEPV, CC.OO., UGT y CSIF cifran en un 90% y han calificado de histórica y que cuenta además con el respaldo de otros actores de la comunidad educativa, asociaciones de madres y padres, estudiantes.

| etiquetas: país valencià , huelga , enseñanza , vaga , ensenyament , educació pública
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9 comentarios
32 6 0 K 399 actualidad
#3 Zerjillo
Ojalá les vaya bien. Más huelgas hacen falta.
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Rogue #6 Rogue
Cuando está el Psoe en el gobierno, los sindicatos están como ausentes.
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#1 Edwin.r
Por qué no pone Alacant y Elx?
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Huginn #9 Huginn
#1 O Valencia y Castellón
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Y en Barcelona también.
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paumal #5 paumal
#2 Catalunya empieza hoy, PV empezó ayer. Imagino que por eso.
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Furiano.46 #4 Furiano.46
Las cosas se consiguen así. Saliendo a la calle pacíficamente a reclamar lo nuestro, lo público. Ánimo!
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#7 VFR
#4 cierto, ya lo reclamaron 5 veces al anterior gobierno progresista sin hacer huelga y no consiguieron nada.
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efectogamonal #8 efectogamonal
Muchísima fuerza y ni un paso atrás!

LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO {0x1f525}
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menéame