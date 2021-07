Masih Alinejad: Cuatro espías iraníes, imputados por urdir el secuestro de una periodista crítica afincada en Nueva York

Un tribunal de Nueva York ha acusado a cuatro ciudadanos iraníes -un agente de inteligencia y tres operativos de la misma red-, de planear el secuestro de una periodista y escritora de Brooklyn crítica con el régimen. Aunque el Departamento de Justicia no revela el nombre de la autora, tanto la agencia Reuters como The New York Times confirmaron que se trata de Masih Alinejad, ciudadana estadounidense de origen iraní, activista por los derechos humanos que se significó mucho en la batalla contra el velo obligatorio para las mujeres.