Las mascarillas y guantes desechados son una fuerte amenaza para la vida marina

A medida que más personas usan máscaras faciales y guantes en un intento por protegerse del coronavirus, advertierten que están siendo desechados de manera incorrecta. Se acumulan en playas, caminos, calles, pavimentos y estacionamientos, tirados por personas que no se molestan en deshacerse de ellos correctamente, o que no comprenden los riesgos de no hacerlo. Tirarlos en la calle tiene un impacto para el personal esencial que tiene que recogerlos, además muchos están hechos de material no biodegradable (...)