Las mascarillas FFP2 infantiles no existen

Lo que han hecho es fabricar una talla más pequeña, le han puesto dibujitos y han dicho que es la FFP2 para niños. Habrá que valorar qué tal las toleran, qué tal la respirabilidad para ellos, porque esos estudios, en principio, no se han hecho. No debería pasar nada y muchos niños las llevan. No tengo ninguna notificación de ningún problema", explica Del Caño.