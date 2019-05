Por más vueltas que se le dé, Carmena ha perdido el Ayuntamiento de Madrid por la abstención de quienes la auparon en 2015 desde los distritos más desfavorecidos por las políticas del PP: los de abajo No he leído todavía a nadie de Más Madrid que analice qué ha provocado esto. El voto de Carmena es incluso menor que el de 2015. Y eso, pese al fuerte trasvase de voto desde el PSOE, que se ha dejado un concejal por el camino. Es obvio que Madrid en Pie no ha conseguido movilizar ese voto. Ahí algunos también tendrán que mirarse al espejo.