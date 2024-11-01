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Más trabajo pero también más inquietud: la "calidad" del empleo es ya una de las grandes preocupaciones de los españoles

Más trabajo pero también más inquietud: la "calidad" del empleo es ya una de las grandes preocupaciones de los españoles

Los más preocupados son los trabajadores de entre 35 y 44 años. "Son los que están en un momento de consolidación laboral, de estabilización y ascenso, de promoción, de unos incrementos de sueldo… que probablemente no llegan", señala la catedrática Begoña Cueto.

| etiquetas: trabajo , empleo , paro
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3 comentarios
7 2 0 K 80 actualidad
#1 esbrutafio
Desde que tengo recuerdo el principal problema de los españoles era el paro. C
on el gobierno de Pedro Sánchez por primera vez los empresarios se quejan de no encontrar gente los bastante desesperada para acetar trabajos de mierda.
Y ahora el problema no es el paro si no la calidad del empleo.
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mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata
En España la única forma de ascender y mejorar el salario y las condiciones, es cambiando de empresa.
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sotillo #3 sotillo
#2 Si te metes en el pp de Valencia te quita todas esas preocupaciones, incluso la de el acceso a la vivienda
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menéame