Más de un tercio de las familias que solicitaron el menú infantil de Ayuso no va a recogerlo

La Comunidad asegura que "no se desperdicia" comida, ya que esos menús son repartidos por ONGs y ayuntamientos a otras familias vulnerables. Más de un tercio de las familias solicitantes del menú infantil que elaboran las empresas de cátering para la Comunidad de Madrid, alrededor de 3.200, no acude a recogerlo, mientras otras 5.000 familias sí que lo hacen. Así lo muestran los datos ofrecidos hoy por la Consejería de Educación, que afirma desconocer por qué hay tantas familias que no acuden a por estos menús, que sí son repartidos a otras...