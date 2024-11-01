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Más teletrabajo y menos avión: las medidas de la Agencia Internacional de la Energía para consumir menos petróleo

Aboga por reducir el uso de los vehículos privados, lo que permitiría ahorrar hasta un máximo de seis millones de barriles diarios, lo que compensaría, en parte, la falta global de crudo

| etiquetas: petróleo , crisis , desplazamientos , teletrabajo
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