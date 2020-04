A más reinas, más guerras: por qué las mujeres fueron más proclives a la batalla que los hombres

El género de los gobernantes europeos ha sido casi siempre masculino. Numerosos países contaban con leyes o tradiciones que impedían el ascenso de herederas al trono (en España no hay ley sálica, pero si los reyes tuvieran hoy un hijo varón se toparían con un problema). Pero no en todos los estados existía tal prerrogativa legal. Como resultado, fueron frecuentes, si bien no predominantes, las mujeres al frente de monarquías en determinados periodos. Un grupo de control ideal para observar la inclinación de ambos géneros frente a lo bélico.