Por qué más policías se suicidan por Navidad: el ertzaina Alberto dedica su vida a evitarlo

El suicidio es la mayor causa de mortalidad entre policías y militares y estamos viviendo un año especialmente trágico en este aspecto. “En diciembre repunta; raro es el año que no hay tres o cuatro casos”, sentencia Alberto Martín, el ertzaintza protagonista de esta historia. No parecía revestir mayor gravedad que la de las contusiones. Se fue al médico por su propio pie y por su propio pie salió de allí. No sabe lo que le inyectaron; lo que sí que sabe es que aquello complicó sobremanera su espalda.