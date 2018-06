Más nombres para el extenso reparto de la nueva pelicula de Quentin Tarantino

Damian Lewis (Billions), Luke Perry (Riverdale), Emile Hirsch ('La autopsia de Jane Doe'), Dakota Fanning ('Brimstone. La hija del predicador'), Clifton Collins Jr. (Westworld), Nicholas Hammond y Keith Jefferson se han unido al reparto de 'Once Upon a Time in Hollywood', la próxima película escrita y dirigida por Quentin Tarantino según adelanta Deadline.