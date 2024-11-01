edición general
11 meneos
12 clics

Más de la mitad de la población cree que nadie debería tener más de tres viviendas

La encuesta de Ateneo del Dato para The Left arroja datos como que el 75% de la población está a favor de que quienes tengan más de tres inmuebles paguen más impuestos.

| etiquetas: mitad , población , viviendas , encuesta , impuestos
9 2 5 K 80 politica
8 comentarios
9 2 5 K 80 politica
#1 pandasucks
Jamás se protegió la vivienda como pedía la constitución, ahora es tarde, muy tarde para hacer algo drástico y efectivo, ahora son mierdaparches.
6 K 87
tul #5 tul
#1 nunca es tarde para expropiar pero no se hara nada porque somos tan imbeciles que seguimos votando a los mismos desgraciados que nos han dejado sin casas.
2 K 36
skaworld #3 skaworld
Mas de tres sacudidas es paja, mas de tres casas es vicio.
5 K 71
#8 Perrota
Pero más del 80% vota por opciones que defienden a los rentistas. Cosas veredes.
1 K 23
#7 sisi
Que empiezen por las empresas y los fondos de inversión
0 K 10
#4 fralbin
Y que parte de esa población tiene a los sumo 2 casas?
0 K 7

menéame