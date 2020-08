Más de medio millón de parados esperan la ayuda para los desempleados que han agotado su prestación en la pandemia

"Estoy sobreviviendo gracias a Cáritas, lo que me van dando", dice Jorge Becerra, de 49 años y en desempleo desde marzo. De profesión mecánico montador industrial y residente en Algeciras, es una de las personas que esperan con ansia que el Ejecutivo apruebe la ayuda para parados que han agotado su prestación durante la pandemia, como es su caso. "No tengo ningún ingreso", asegura. Antes del parón de agosto parecía que esta nueva ayuda estaba muy cerca, pero el Gobierno aún no ha enviado su última propuesta escrita a los sindicatos, que se está