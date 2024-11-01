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Más Madrid pide actualizar la normativa de Metro para "impedir" que predicadores evangélicos "molesten" a viajeros

Más Madrid pide actualizar la normativa de Metro para "impedir" que predicadores evangélicos "molesten" a viajeros

Más Madrid pide actualizar la normativa de Metro para "impedir" que predicadores evangélicos "molesten" a viajeros Más Madrid ha pedido actualizar la normativa de Metro para "impedir" que "la secta" de predicadores evangélicos "moleste" a los viajeros en el suburbano, una situación que está provocando el "deterioro" de la convivencia.

| etiquetas: madrid , metro , predicadores
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23 comentarios
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Comentarios destacados:      
Pertinax #4 Pertinax *
Me parece una barbaridad. Es como si Menéame actualizase la normativa para evitar que Harkon predique sobre Podemos. :troll:
7 K 89
#5 fzman
#4 O sobre el derecho a no nacer si eres pobre, o la superinteligencia de las IAs.
2 K 34
pedrario #6 pedrario
Cojo el metro a diario en Madrid, no he visto a estos predicadores, lo que sí llevo tiempo viendo es manteros, gente pidiendo, gente tocando música....desde hace décadas además.
4 K 63
eldarel #11 eldarel
#6 Yo uso el metro a diario y me los he topado dos veces. Debe ser que tenemos horarios o rutas diferentes.
2 K 29
pedrario #12 pedrario
#11 Será, ¿Cuántas veces te has topado con manteros, gente que pide o músicos en ese periodo?
2 K 41
eldarel #15 eldarel
#12 Manteros pocos, la verdad.
Gente pidiendo (los mismos casi siempre) , un par de veces a la semana.
Ah y a cierto enfermo mental tres veces al año. Es el único caso en el que me cambio de vagón. :pagafantas:
1 K 20
pedrario #16 pedrario
#15 Gracias, yo diría que incluso estando en zonas distintas (por mi zona la verdad es que no he visto iglesias evangélicas, pero sí vi alguna el otro día por San Sebastián por ejemplo, y donde estén supongo que estos aparecerán), las afluencias de otros grupos son más frecuentes en general. Pero para esos no hay actualizaciones, curioso.

Los manteros ciertamente ya solo los veo en ciertos sitios, como estaciones grandes por el centro, y más en la parte exterior.
1 K 30
#13 silzul
#6 Bueno... Es estadística. A mí nunca me tocaron a la puerta testigos de Jehová o similares para hacer proselitismo. En cambio a muchos otros si.

Y en cambio un día corriendo por un parque tan tranquilo escuchando música me para un tío... Creía que era para preguntar por algo y acto seguido. Me dice "le puedo hablar de Dios" o algo así.
0 K 8
estemenda #23 estemenda
#6 Yo he visto las dos cosas, la diferencia es que estos van dando unos gritos que hielan la sangre xD
0 K 11
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Con soltar un “Lo siento, mi señor satan me protege” y a ver qué pasa xD
3 K 51
Veelicus #7 Veelicus
#1 Que va, siguen dando la murga.
2 K 43
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo *
#7 En sus tiempos consegui que unos mormones que llamaron a la puerta de mi casa se fuesen aburridos en vez de tener que cerrar la puerta yo porque me aburriesen ellos.

Nunca mas volvi a saber de ellos.
3 K 43
#18 Mengüi
#1 Sinceramente, creo que hacer algo así solo implicaría una escalada que provocaría un efecto opuesto al deseado.
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ur_quan_master #19 ur_quan_master
#1 Satanás es mi pastor, nada me falta.
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tul #20 tul
#19 In nomine Satanis, Magna Veritas!
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#21 mcfgdbbn3 *
Me viene a mí un aleluyo de estos y directamente le llamo sepulcro blanqueado, porque eso es lo que son.

Si son intolerantes con los homosexuales, para mí no representan a Dios, que se vayan al infierno, que les pega más, o mejor, al Banco Central Europeo, porque ese es su dios, el dinero, se disfrazan de cristianos pero lo único que promueven es el odio. Solo saben decir "aleluya", están alejados de la ciencia y de la medicina...

Yo aviso, no voy a decirles en voz baja lo que pienso de ellos, y creo que si lo hiciera más gente (cada uno desde su punto de vista, #1 justo el contrario), tal vez no se corten más, pero quizás más gente estaría prevenida para saber darles la espalda.

Con los #aleluyos ni un paso atrás.
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#3 Celsar
¿Sabemos que la primera multa de la ley antipredicadores se la van a llevar unos rojos volviendo de una mani, no?
2 K 31
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
me parece bien, no solo los predicadores, ya va siendo hora de implantar algo de primermundismo en los metros
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pitercio #10 pitercio
Predicar lo que sea a quien no va a que le prediquen, es dar por culo.
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Veelicus #8 Veelicus
El problema es que nos comportamos como corderos, si cada vez que uno de esos pesados empiezan a molestar todo el vagon se levanta y les manda a tomar por culo no lo vuelven a intentar, pero como suele ser una persona como mucho siguen dando la matraca.
La gente tiene que ser consciente de que hay que mover el culo si quieres que las cosas esten bien.
Despertad coño!
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IrMaNDiÑo #22 IrMaNDiÑo
Creí que en Madrid existe una normativa dr exigencia de Calidad para actuar en el metro Si los músicos tienen que pasar ese control, supongo que lo tendrán también los acróbatas, mimos, poetas actores, magos, magufos.
UN PREDICADOR PRETENDE SER UN MAGO, UN ACTOR, así que a pasar control . La comunidad o el ayuntamiento lo tiene facil, aplicar el reglamente.
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#17 pirat *
No deja ser un uso mercantilista de espacios públicos,
lo que normalmente requeriría autorización previa revisión.
Como con patinetes y demás.
No tardaremos en sufrir esas molestias inoculadas por la ida,
en la periferia. Gracias.
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#2 fzman
En "realidad" los "predicadores" molestan "realmente".
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menéame