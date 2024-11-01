Más Madrid pide actualizar la normativa de Metro para "impedir" que predicadores evangélicos "molesten" a viajeros Más Madrid ha pedido actualizar la normativa de Metro para "impedir" que "la secta" de predicadores evangélicos "moleste" a los viajeros en el suburbano, una situación que está provocando el "deterioro" de la convivencia.
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Gente pidiendo (los mismos casi siempre) , un par de veces a la semana.
Ah y a cierto enfermo mental tres veces al año. Es el único caso en el que me cambio de vagón.
Los manteros ciertamente ya solo los veo en ciertos sitios, como estaciones grandes por el centro, y más en la parte exterior.
Y en cambio un día corriendo por un parque tan tranquilo escuchando música me para un tío... Creía que era para preguntar por algo y acto seguido. Me dice "le puedo hablar de Dios" o algo así.
Nunca mas volvi a saber de ellos.
Si son intolerantes con los homosexuales, para mí no representan a Dios, que se vayan al infierno, que les pega más, o mejor, al Banco Central Europeo, porque ese es su dios, el dinero, se disfrazan de cristianos pero lo único que promueven es el odio. Solo saben decir "aleluya", están alejados de la ciencia y de la medicina...
Yo aviso, no voy a decirles en voz baja lo que pienso de ellos, y creo que si lo hiciera más gente (cada uno desde su punto de vista, #1 justo el contrario), tal vez no se corten más, pero quizás más gente estaría prevenida para saber darles la espalda.
Con los #aleluyos ni un paso atrás.
La gente tiene que ser consciente de que hay que mover el culo si quieres que las cosas esten bien.
Despertad coño!
UN PREDICADOR PRETENDE SER UN MAGO, UN ACTOR, así que a pasar control . La comunidad o el ayuntamiento lo tiene facil, aplicar el reglamente.
lo que normalmente requeriría autorización previa revisión.
Como con patinetes y demás.
No tardaremos en sufrir esas molestias inoculadas por la ida,
en la periferia. Gracias.