edición general
4 meneos
3 clics
Más huerta y menos asfalto: el manual sobre política urbanística que dejó la DANA y Mazón no aplica

Más huerta y menos asfalto: el manual sobre política urbanística que dejó la DANA y Mazón no aplica

El suelo artificial en la comarca de L’Horta Sud se ha multiplicado por diez, entre la riada de 1957 y la DANA de 2024, y este urbanismo desaforado, junto a la destrucción de la huerta.

| etiquetas: huerta , urbanístico , economía , calles , dana
3 1 0 K 48 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 48 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Para eso le votaron, para hacer lo que le de la gana, aunque haya victimas y daños materiales cuantiosos.
0 K 20

menéame