·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11035
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
6860
clics
Trump se desorienta en acto oficial en Tokio y primera ministra de Japón acude en su ayuda
8295
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
5979
clics
It’s the inequality, stupid (Es la desigualdad, imbécil)
5005
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
más votadas
385
Israel bombardea Gaza de norte a sur tras acusar a Hamás de violar la tregua y orden de Netanyahu de responder con 'ataques contundentes'
632
Una alta funcionaria de Emergencias de Mazón admite que el Gobierno central pidió enviar el Es-Alert hora y media antes
552
Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas
654
Un hombre de Almería recibe una carta del SAS citando a una mamografía a su mujer fallecida hace seis años
466
El PP no acudirá al acto de homenaje de los últimos fusilados por Franco: "Son cinco terroristas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
3
clics
Más huerta y menos asfalto: el manual sobre política urbanística que dejó la DANA y Mazón no aplica
El suelo artificial en la comarca de L’Horta Sud se ha multiplicado por diez, entre la riada de 1957 y la DANA de 2024, y este urbanismo desaforado, junto a la destrucción de la huerta.
|
etiquetas
:
huerta
,
urbanístico
,
economía
,
calles
,
dana
3
1
0
K
48
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
48
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Antipalancas21
Para eso le votaron, para hacer lo que le de la gana, aunque haya victimas y daños materiales cuantiosos.
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente