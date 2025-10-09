·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11570
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
7943
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
5511
clics
Así no se pone el lacito
5065
clics
Apps imprescindibles de software libre para Android: potencia tu privacidad y seguridad
3991
clics
El Ártico se está volviendo naranja: podría desencadenar un efecto dominó devastador antes de lo esperado
más votadas
333
Recibe el diagnóstico de cáncer cérvix un año después de la citología, en Jerez: "Se podría haber evitado y ya no hay cura"
358
Murió la actriz Diane Keaton a los 79 años
449
Agentes de ICE sacan a una niña de 15 años de un coche, la tiran al suelo, y le ponen la rodilla en el cuello en Chicago [ENG]
285
La historia del juez Acayro: una polémica condena por prevaricación acaba con su carrera tras 20 sumarios contra la corrupción
503
Cuando Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz, el premio perdió su significado
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
21
clics
A más eucaliptos, menos aves forestales: no les ofrecen ni alimento ni refugio
Este árbol transforma el paisaje drásticamente y supone una amenaza para la biodiversidad
|
etiquetas
:
eucalipto
,
españa
,
asturias
,
galicia
,
cantabria
,
biodiversidad
,
aves
19
2
0
K
165
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
2
0
K
165
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Supercinexin
El eucalipto en España debería estar tan prohibido como la marihuana o el arbusto de coca. Duras penas de prisión por delito medioambiental a quien lo plante.
0
K
20
#3
Pitchford
*
Los eucaliptos son una plantación, como las agrícolas pero forestal. Casi ninguna plantación tiene demasiada biodiversidad, salvo algunas de tipo ecológico o regenerativo. Es preciso separar completamente los bosques de las plantaciones de una sola especie a la hora de medir superficies forestales. Aunque las plantaciones de pinos son menos perjudiciales que las de eucalipto, por supuesto.
0
K
18
#4
laruladelnorte
*
El eucalipto, introducido en Galicia hace más de un siglo para abastecer a la industria papelera, se ha convertido en un elemento central de una polémica ambiental. Aunque su rápido crecimiento lo hace rentable para determinados sectores, también genera consecuencias ambientales graves: reduce la fertilidad del suelo, dificulta la regeneración de especies autóctonas y contribuye a incendios forestales de gran intensidad.
Y a todo esto la Xunta intenta seguir negociando con la multinacional portuguesa Altri para joder mi tierra.
0
K
10
#1
ChatGPT
Pero más koalas!!!
0
K
10
#5
Jodere
#1
Y ademas huele bien
0
K
8
#6
Jodere
El Eucalipto arde igual que otras especies de arboles, mas si los prenden fuego como suelen hacer en Galicia.
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y a todo esto la Xunta intenta seguir negociando con la multinacional portuguesa Altri para joder mi tierra.