Mas dice que no tiene la culpa de nada

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, en una entrevista en TV3, se ha autoexculpado de varias cuestiones como la quebradiza entre JxCat y el PDECAT o la sentencia del caso Palau, con la que no está de acuerdo. "No me siento responsable del lugar donde estamos ahora", ha resumido Mas. "Me fui para garantizar la continuidad del proyecto independentista. Ahora es necesaria la unidad para salvarlo", ha señalado. También ha dicho que "cuando Torra anunció que convocaría elecciones, la legislatura ha quedado en precario.