Más allá de la agresión machista en Eibar

Algunos ilustres tuiteros machistas compartieron el vídeo para llevarse una buena tanda de retuits. Lo mostraban sorprendidos, casi incrédulos, porque antes, siempre, han creído que son locas, no leen feminismo, no escuchan lo que contamos. Los más osados nos quieren dar lecciones. Es repulsivo comprobar cómo se comparte un vídeo de este tipo cuando antes has leído sus tuits o artículos cuestionando el consentimiento, la violencia de género o las denuncias falsas.