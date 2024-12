Más de 75 ganadores del Premio Nobel firmaron una carta instando a los senadores a no confirmar a Robert F. Kennedy Jr. para dirigir el Departamento de Salud

Más de 75 ganadores del Premio Nobel firmaron una carta instando a los senadores a no confirmar a Robert F. Kennedy Jr., elegido por el presidente electo Donald J. Trump para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos. La carta, obtenida por The New York Times, marca la primera vez en la historia reciente que los premios Nobel se unen contra una elección del gabinete, según Richard Roberts, ganador del Nobel de Fisiología o Medicina en 1993, quien ayudó a redactar la carta.