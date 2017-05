Más de 560 millones de mails y contraseñas al descubierto: comprueba si estás a salvo

Los datos de las cuentas expuestas llevan circulando algún tiempo, pero ahora ha sido Troy Hunt quien ha decidido agruparlas en diferentes bases de datos. En total, 313 bases de datos con un tamaño de más de 1 GB cada una. En otras palabras, unos cuantos terabytes de datos extraídos de servicios como Spotify, Dropbox, LinkedIn, Mega, Tumblr, Adobe (Photoshop, Premiere, Lightroom, etc.), MySpace o Badoo que probablemente hayas usado alguna vez. Entra en la web have i been pwned? y escribe tu dirección de mail o nombre de usuario.