Más del 50% de los jóvenes adultos holandeses no quieren tener hijos [EN]

«Es una verdadera bendición», se prevé que la población mundial siga creciendo hasta alcanzar los 11.000 millones. Una menor población aliviaría la presión sobre la vivienda, la infraestructura y el medio ambiente. «La población mundial seguirá creciendo hasta los 11.000 millones de personas, mientras que la Tierra ya tiene dificultades para sostener la población actual». Van Loenen reconoció esos beneficios potenciales, pero advirtió que la velocidad del descenso plantea riesgos. «No se trata tanto del descenso en sí, sino del ritmo al que se produce».