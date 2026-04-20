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Más del 50% de los jóvenes adultos holandeses no quieren tener hijos [EN]

Más del 50% de los jóvenes adultos holandeses no quieren tener hijos [EN]

«Es una verdadera bendición», se prevé que la población mundial siga creciendo hasta alcanzar los 11.000 millones. Una menor población aliviaría la presión sobre la vivienda, la infraestructura y el medio ambiente. «La población mundial seguirá creciendo hasta los 11.000 millones de personas, mientras que la Tierra ya tiene dificultades para sostener la población actual». Van Loenen reconoció esos beneficios potenciales, pero advirtió que la velocidad del descenso plantea riesgos. «No se trata tanto del descenso en sí, sino del ritmo al que se produce».

| etiquetas: países bajos , natalidad , jóvenes , hijos , sobrepoblación
9 6 1 K 114 Natalidad
10 comentarios
9 6 1 K 114 Natalidad
borteixo #3 borteixo
Son muy caros :troll:
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Elbaronrojo #9 Elbaronrojo
¿Soy el único que está pensando en uno que seguro que se va para allá en cuanto vea la noticia?
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#10 BoosterFelix
"This imbalance would increase demand for care while reducing the number of workers available to provide it"

Para que veáis. En todos sitios cuecen "hay que tener hijos para que nos paguen las pensiones".
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ViejoInsultaAChemTrail #1 ViejoInsultaAChemTrail *
jovenes adultos? me recuerda a la edicion del trivial jovenes carrozas. no será "adúlteros"?{grin}
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Mesopotámico #2 Mesopotámico
Qué moros y negros repoblen Europa, es lo más justo.
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Andreham #4 Andreham
#2 Ellos también dejarán de tener hijos.

Y si no te gusta, pues ten tú 15.
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Mesopotámico #5 Mesopotámico
#4 es por Justicia Social, los débiles heredaran la Tierra. Después de todo lo que les hemos hecho.... Se merecen todo.
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Dragstat #6 Dragstat
#5 eso va a ser realmente curioso, que las sociedades más avanzadas desaparezcan mientras todos los avances acumulados los heredarán las que actualmente son las más atrasadas simplemente porque las avanzadas pierden la conciencia sobre si mismas.
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Mesopotámico #7 Mesopotámico
#6 va a ser precioso... Sólo de esa manera desaparecerá la maldita raza humana
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#8 soberao
#6 Ya ves lo avanzado que está EE.UU con Trump y su escuadrón diabólico de cristofascistas al frente. Hoy en día cualquier país "atrasado" te da una hostia donde menos te lo esperas. Que le pregunten a Irán.
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menéame