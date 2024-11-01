edición general
Más del 30% de los niños y niñas afectadas por la DANA tienen miedo a las lluvias y tormentas

Más del 30% de los niños y niñas afectados por la DANA que golpeo la provincia de Valencia hace un año reconoce que aún tiene miedo a la lluvia, tormentas, trueno... según el informe "Con barro en la mochila" elaborado por la ONG Save the Children y la universidad de Valencia. [NOTICIA EN VALENCIANO]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Es decir que hay una gran parte de la población traumatizada, por eso cuando se habla de DANA y mal tiempo salen miles de bots negacionistas y especuladores a decir que somos alarmistas. Porque saben que esto tiene impacto.

Si fuera la derecha la que estuviera en la oposición y la izquierda gobernando en este desastre: La derecha utilizaría esto para ganar. Agitaría el problema constantemente para tirar a la izquierda del gobierno. Así como dificultan las manifestaciones, apagan las luces de las calles cuando nos manifestamos...

Haced lo que veais con esto...
