Más del 30% de los niños y niñas afectadas por la DANA tienen miedo a las lluvias y tormentas

Más del 30% de los niños y niñas afectados por la DANA que golpeo la provincia de Valencia hace un año reconoce que aún tiene miedo a la lluvia, tormentas, trueno... según el informe "Con barro en la mochila" elaborado por la ONG Save the Children y la universidad de Valencia. [NOTICIA EN VALENCIANO]
