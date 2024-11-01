Más de 200 personas históricas de la insumisión y el pacifismo lanzan el manifiesto «Otra Paz es Posible» frente al rearme global

Vivimos un incremento alarmante de políticas de rearme —desde la OTAN y la UE hasta el Gobierno español. Se nos dice que la seguridad depende del gasto militar, de la preparación para la guerra y del fortalecimiento de ejércitos poderosos. Sin embargo, la acumulación de armamento y tecnologías de muerte, alimenta conflictos. La guerra empieza aquí, en la industria militar que exportamos, en las alianzas que mantenemos, en la legitimación del orden armado. Si queremos paz, debemos construir estructuras de paz, no preparar la guerra.
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España no es ajena a esta deriva. Aunque se envuelva en un discurso pacifista, el gobierno consolida un gasto militar récord, sostiene bases extranjeras, participa en operaciones de injerencia y se mantiene entre los principales exportadores de armas. Así, se desvían recursos esenciales de la sanidad, la educación y la transición ecológica. Rechazamos la narrativa que normaliza guerras “legales” y pide sacrificar derechos sociales en nombre de compromisos militares.