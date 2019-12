Por primera vez se puede conocer realmente cuántos votos de españoles en el extranjero no fueron contabilizados en el recuento final. Entre las elecciones generales del 28-A y del 10-N no llegaron a contabilizarse de contar 16.066 votos de españoles residentes en el extranjero. En concreto, en noviembre, no se contabilizó el voto de 5.080 españoles residentes en el extranjero y en abril le sucedió lo mismo a casi el doble, 10.986.