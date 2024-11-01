Más de 1.000 pastores sionistas cristianos se encuentran en Israel para recibir una formación especial dedicada a la defensa de Israel [ENG]  

Más de 1.000 pastores sionistas cristianos, cuidadosamente seleccionados, se encuentraron en Israel para recibir una formación especial centrada en la «batalla de la verdad», comprometidos a defender a Israel a cualquier precio y formarlos en la difusión de la hasbara entre sus feligreses. El fundador de Friends of Zion, Mike Evans, que se asoció con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en esta operación, declaró que su grupo «lanzará en 2026 un programa global para llegar a un millón de pastores e iglesias de todo el mundo».