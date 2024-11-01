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Más de 1.000 pastores sionistas cristianos se encuentran en Israel para recibir una formación especial dedicada a la defensa de Israel [ENG]

Más de 1.000 pastores sionistas cristianos se encuentran en Israel para recibir una formación especial dedicada a la defensa de Israel [ENG]  

Más de 1.000 pastores sionistas cristianos, cuidadosamente seleccionados, se encuentraron en Israel para recibir una formación especial centrada en la «batalla de la verdad», comprometidos a defender a Israel a cualquier precio y formarlos en la difusión de la hasbara entre sus feligreses. El fundador de Friends of Zion, Mike Evans, que se asoció con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en esta operación, declaró que su grupo «lanzará en 2026 un programa global para llegar a un millón de pastores e iglesias de todo el mundo».

| etiquetas: pastores , sionista , sionismo , cristiano , israel , hasbara , evangelista
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
themarquesito #6 themarquesito
El sionismo cristiano es una peculiaridad horrenda muy propia de las iglesias evangélicas de EE.UU
9 K 147
Lutin #7 Lutin
#6 Estoy de acuerdo en lo de que es horrendo, esa chusma no debería poder hacer apología de sus creencias de mierda por la calle.
1 K 29
Kamillerix #8 Kamillerix
#6 "Sus Minervam docet" :troll:
0 K 11
Anfiarao #2 Anfiarao
Recordad marcar con una x la casilla de iglesia...


Puta madre que atraso las religiones
4 K 64
Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial
#2 Estos son anti-catolicos, mucho mas que tu
1 K 25
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
#2 Como te ha dicho #10, esta gentuza, que es la secta más peligrosa actualmente (por el poder que tiene) casi consideran al Papa un anticristo.
Esta morralla es básicamente la religión de los zumbados. La gente que no anda muy bien de lo suyo acaba aquí, porque, ¿qué mejor que una religión que promete violencia y perdón, que te deja ser un hijo de la gran puta, que dice que es bueno ser rico y que no te preocupes por los pobres, que está deseando que ocurra el Apocalipsis y que por lo tanto hay que acelerar su llegada?
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JuanCarVen #1 JuanCarVen
Eso es querer dominar el relato a lo grande.
3 K 57
#3 Troll_hunter
hay nombres de los que vienen a explicarnos a España sobre por qué matar niños está bien?
3 K 51
Dene #5 Dene
Sionistas cristianos??
Nazis gilipollas
2 K 39
#4 fremen11
O sea, estos payasos van a defender a quien mató a JC???
Menudos cristianos gilipollas......
1 K 25
#9 veratus_62d669b4227f8
Este es el sentido de las religiones,.o el mayoritario, justificar y darle cobertura moral a lo que de otro modo nos resultaria imposible de hacer o solo hariamos en situaciones de supervivencia.
1 K 16

menéame