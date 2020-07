Mary Trump: 5 impactantes pasajes del revelador libro de la sobrina del presidente de EE.UU

Un "narcisista" que ahora amenaza la vida de todos los estadounidenses. Así es como Mary Trump retrata a su tío, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su libro de memorias cuyos extractos han sido publicados en medios de ese país. Bajo el título Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (en español: "Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo") describe al mandatario como un fraude y un intimidador. Mary Trump había evitado ser el centro de atención..