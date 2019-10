Lo que Mary Poppins nunca nos contó

Podría empezar con aquello de tengo un amigo que... pero me estaría quedando corto, porque no solo tengo un amigo que… si no que somos algunos, que no somos pocos y que cada vez somos más. ¿Somos todos hombres buenos? Quizás eso sea decir demasiado, quizás no seamos tan buenos, pero tampoco somos tan malos cómo se nos pretende pintar. Simplemente somos promedio, con conciencia libre de la masa identitaria y con ideas propias. Cada uno diferente de otro con sus matices como cualquier hijo de vecino.