La cantante que ganó la final nacional para el certamen, ha sido descalificada por su buena relación con Rusia: "No puede ser un artista que ha hecho una gira en el estado agresor, planea hacerlo en el futuro y no ve nada inaceptable en ello". La televisión pública ha anunciado que no ha llegado a un acuerdo con la cantante, por cláusulas tales como la cancelación de toda su actividad profesional en Rusia.