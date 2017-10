Martínez-Maíllo (PP): "TVE es una gran televisión y ya le gustaría a TV3 ser como TVE"

Fernando Martínez-Maíllo, coordinador general del Partido Popular: "TVE es una gran televisión, y ya le gustaría a TV3 ejercer la televisión de la manera que lo está haciendo TVE. A partir de ahí, las decisiones que se tengan que tomar en el ámbito de la televisión pública ya veremos. Se tiene que garantizar la objetividad, que no es intervenir, y creo que eso sí se puede conseguir. En TVE hay bastante objetividad, sinceramente. Yo he estado viendo TV3 y seguramente nos encontraríamos no con una denuncia, sino con muchísimas más."