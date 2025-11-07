Martín Varsavsky sorprende en ‘Horizonte’ con su relato sobre el nuevo alcalde de Nueva York

“El padre de este señor, fue mi primer inversor en los años noventa, cuando creé mi primera empresa de telecomunicaciones. En esa época era el capitalista más capitalista. Nunca entendí cómo se transformó en esta fuerza del ‘wokismo’ tan impresionante, y su hijo tiene solo la pasta del papá”, relató. “Forma parte de esa idea wokista de que los europeos somos esclavistas y colonizadores. Es triste que alguien así gane la alcaldía de Nueva York”, añadió.
| etiquetas: martín varsavsky , mamdani , cuarto milenio , woke
Cualquier subnormal que utilice la palabra "woke" automáticamente sabes que bien es imbécil, bien es una mala persona que intenta robarte de alguna forma.
Tranquilo Martín, los complejos se curan, te recomiendo terapia.
www.thecollegefix.com/anti-capitalist-professor-makes-students-buy-his
La paradoja es que han logrado mover a millones de borregos anticapitalistas de todo el mundo para su causa. Es decir anticapitalistas al servicio de los máximos exponentes del capitalismo.
Este alcalde sólo es un producto más de la factoría. El Zelensk de Nueva York.
Mis respetos, Blas de Lezo lo aplaudiría hasta perder un brazo.