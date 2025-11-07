edición general
Martín Varsavsky sorprende en ‘Horizonte’ con su relato sobre el nuevo alcalde de Nueva York

“El padre de este señor, fue mi primer inversor en los años noventa, cuando creé mi primera empresa de telecomunicaciones. En esa época era el capitalista más capitalista. Nunca entendí cómo se transformó en esta fuerza del ‘wokismo’ tan impresionante, y su hijo tiene solo la pasta del papá”, relató. “Forma parte de esa idea wokista de que los europeos somos esclavistas y colonizadores. Es triste que alguien así gane la alcaldía de Nueva York”, añadió.

martín varsavsky , mamdani , cuarto milenio , woke
fareway #1 fareway
Sus palabras denotan escozor facha ante la victoria de Mamdani. Si Varsavsky ladra, las cosas van bien.
#5 Grahml
#1 Viene al caso  media
jonolulu #4 jonolulu
Joder con Varsavsky, tan pronto fue apoyado por el padre de Mamdani como aparece en la agenda de Epstein
Andreham #3 Andreham
Lo típico: no puede ser de izquierdas porque su padre tenía dinero.

Cualquier subnormal que utilice la palabra "woke" automáticamente sabes que bien es imbécil, bien es una mala persona que intenta robarte de alguna forma.
fareway #6 fareway *
#3 Varsavsky apoyó a los demócratas hasta que intuyo que apoyando a Trump y al facherío podría abrirse un hueco mayor y pillar más tajada. Su catadura moral no le impide saltar del barco 5 minutos antes del desplome de Trump, Milei o Abascal y afirmar sin sonrojo que él siempre ha sido demócrata.
Top_Banana #10 Top_Banana
#6 Al final nos invita al rancho. xD
fareway #7 fareway
#3 El CEO de esta web usa la palabra sin cesar. Y sí, mucha inteligencia no denota.
manbobi #2 manbobi
Batallitas
#12 Klamp
Forma parte de esa idea wokista de que los europeos somos esclavistas y colonizadores.

Tranquilo Martín, los complejos se curan, te recomiendo terapia.
#13 Eukherio
No seré yo el que diga que Varsavsky igual está chocheando un poco, pero estos días dijeron que el padre de Mandami ya participaba en manifestaciones por los derechos civiles y demás en los 60, y es un profesor universitario especializado en colonialismo. No pinta a un perfil particularmente neoliberal. Hay hasta una noticia de hace 10 años criticándolo por obligar a sus estudiantes a comprar su libro y después no hablar de ella, y ahí se le llama "Anti-capitalist professor". Le gustará el dinero, pero no lo veo como el "capitalista más capitalista".

www.thecollegefix.com/anti-capitalist-professor-makes-students-buy-his
#9 miraqueereslinda
Partamos de que George Soros y Larry Flint (BlackRock) han promovido la agenda woke/progre desde su inicio.

La paradoja es que han logrado mover a millones de borregos anticapitalistas de todo el mundo para su causa. Es decir anticapitalistas al servicio de los máximos exponentes del capitalismo.

Este alcalde sólo es un producto más de la factoría. El Zelensk de Nueva York.
Cehona #11 Cehona
#9 ¿Soros fue el que quebró el Banco de Inglaterra?
Mis respetos, Blas de Lezo lo aplaudiría hasta perder un brazo.
#14 miraqueereslinda
#11 en tal caso eres todo un fan de la especulación a nivel Dios. Deben odiarte mucho en esta web.
