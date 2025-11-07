edición general
Martín Varsavsky sorprende en ‘Horizonte’ con su relato sobre el nuevo alcalde de Nueva York: “Su padre fue...”

Martín Varsavsky, empresario y colaborador de ‘Horizonte’, compartía en la mesa del programa su opinión sobre la elección del nuevo alcalde de Nueva York, un político que, según explicó, representa “una especie de kirchnerismo o peronismo a la neoyorquina”. Durante la tertulia, Iker Jiménez le mostró varios tuits del recién elegido mandatario y preguntó por su valoración. Varsavsky respondió con una anécdota inesperada:

paumal #2 paumal
Este Martín Varsavsky es el Martín Varsavsky que salía en los papeles de Epstein?
17
pepel #3 pepel *
#2 Sí. El antiguo accionista de meneame. Y amigo de Netanyahu también.
11
themarquesito #17 themarquesito
#2 En la agenda, concretamente, salía su nombre y un correo electrónico
1
Yoryo #19 Yoryo
#2 Tambien era el de FON, donde muchos descubrimos los Linksys WRT54G y sus posibilidades :-D
1
emmett_brown #6 emmett_brown
Dice que su ideología es una "especie de peronismo a la neoyorkina".

Un martillo sólo ve clavos.
6
frg #15 frg
#6 ¿Y un cretino que ve?
0
bioibon #5 bioibon
"Forma parte de esa idea wokista de que los europeos SOMOS esclavistas y colonizadores"

Este tio no era Argentino de nacimiento?
6
pepel #10 pepel
#5 Sigue siéndolo (allí tiene construido un búnker).
2
frg #14 frg
#5 Sí, pero vive aquí bajo el paraguas socialcomunista del Perro Xanse.
1
#23 tromperri
#5 lo que es de nacimiento es idiota... y lo demuestra cada vez que tienen ocasión.
0
oceanon3d #9 oceanon3d *
Conociendo la catadura de este personaje puede ser perfectamente un "invent"... es trumpista cerrado, sabe que culo besar y no pierde ocasión.
4
OCLuis #4 OCLuis
Como no sea mínimo Darth Vader me sentiré tremendamente defraudado.  media
2
loborojo #7 loborojo
Vaya fantasmada, no está hablando del padre del alcalde si no del padre de uno que sale en la foto con él.
Friker Jiménez, el de los cientos de muertos en el aparcamiento y Martín el amigo de Epstein.
3
ContinuumST #11 ContinuumST
OVNIS, fantasmas, apariciones misteriosas, pueblos con misterio, imágenes inexplicables, manchas en las paredes...
2
#20 mcfgdbbn3
#11: Eso era antes, ahora se dedica al trumpismo.
0
ContinuumST #21 ContinuumST
#20 ¿Y no es lo mismo? {0x1f608} {0x1f606}
1
#22 mcfgdbbn3 *
#21: No, los fenómenos paranormales no son lo mismo que ponerte a decir que hay miles de muertos en un garaje para ver si puedes desacreditar a un rival político.

Tú mismo puedes grabar sicofonías, solo tienes que irte a un lugar de misterio, dejar una grabadora y luego escuchar. Si sale algo, quizás lo sea (o quizás sea ruido casual), si no, pues mala suerte.
0
ContinuumST #24 ContinuumST
#22 Ay, textualista. Jajajaja. Ya lo sé, hombre, es una metáfora.
0
frg #13 frg
#8 Si trata así a sus inversores, imagina como tratará a sus empleados ...
2
#1 Leclercia_adecarboxylata
¿Quién? ¿QUIÉN FUE SU PADRE?
0
Findeton #8 Findeton
#1 “El padre de este señor, fue mi primer inversor en los años noventa, cuando creé mi primera empresa de telecomunicaciones. En esa época era el capitalista más capitalista. Nunca entendí cómo se transformó en esta fuerza del ‘wokismo’ tan impresionante, y su hijo tiene solo la pasta del papá”, relató.
0
flyingclown #12 flyingclown
#1 Es profesor universitario, no lo veo como inversionista de startups.
www.lanacion.com.ar/estados-unidos/nueva-york/quienes-son-los-padres-d
2
#16 Marisadoro *
Y el hijo es inversionista del R. Oviedo.
¿Y que Martín?
www.meneame.net/story/nuevo-alcalde-nueva-york-accionista-real-oviedo-
0
johel #18 johel *
“Promete cosas que la gente necesita. Otra cosa es si podrá cumplirlo, pero ese es el discurso que la izquierda ha olvidado”
En cambio la derecha promete cosas que a la gente le suenan bien pero que son una mentira integral, una manipulacion o no pretenden cumplir en ningun momento.
Matices del "todos son iguales".
0

