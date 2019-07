Solía ser el secreto peor guardado en la industria aérea: obtendrá la mejor oferta si reserva su vuelo el martes. Bueno, los tiempos cambian, y lo que una vez fue una gran regla de oro ya no es cierto. No obtendrás la mejor oferta el martes. ¿Qué día es el mejor? Bueno, todo depende. Pero una cosa es segura: el día que compre definitivamente no es el factor más importante en cuánto paga.