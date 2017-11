Marta Pascal se aparta de la unilateralidad: "Estamos obligados a buscar la mejor vía"

La coordinadora general del PDeCAT (antigua CiU), Marta Pascal, ha confirmado que Junts per Catalunya y ERC planean no incluir la ruptura unilateral en sus programas. "Aún estamos en la fase de trabajar un borrador. Esta una buena vía y sólida en la que trabajar. Estamos obligados buscar la mejor vía", ha explicado para añadir que la última fase vivida en Cataluña fue "derivada por la actitud de Rajoy con el que no había nada que hablar". Relacionada www.meneame.net/story/erc-junts-per-catalunya-renuncian-via-unilateral