Marshawn, residente de Lousiana, en el Senado Estatal, sobre la reasignación de distritos electorales: “MAGA es el último aliento de la Confederación” [Ing]

“No tengo ninguna duda de que el mapa de reparto de escaños se va a aprobar. Si pudierais darnos menos de cero, lo haríais. Lo hacéis por orden de alguien [Donal Trump] que dijo que la Ley de Derechos Civiles había sido muy perjudicial para los blancos, que causaba “racismo inverso”. RFK dijo que a los niños negros se les dan demasiados antidepresivos y que deberían ser “recriados” (pasar a la tutela estatal). TODOS." [Transcripción completa en #1]

JanSmite #1
Contexto: la reasignación de distritos electorales (o gerrymandering ), que es el “redibujado” de los distritos electorales para intentar que sean favorables a un partido. Por ejemplo, en este caso, quitar poder a los distritos de mayoría negra para evitar, en Estados con gobierno republicano, evitar que sus votos den poder a representantes de la minorías negra o a demócratas, aunque esa minoría sea MUY grande (el 33% en Louisiana).

Transcripción completa:

#2 fzman
Sólo por si acaso. No existe el racismo inverso igual que no existe la discriminación positiva. La discriminación es siempre discriminación, con su priviligiado y su discriminado, y la discriminación por raza es siempre racismo.
