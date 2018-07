Marsha, la defensa del pánico y la vergüenza del colectivo gay

Hazte un favor estos días de celebración del Orgullo; aparte de reivindicar corre a ver la peli documental The Death and Life of Marsha P. Johnson. Su mayor valor es recoger los testimonios de los primeros transexuales, travestis y maricas que levantaron y comenzaron con el Orgullo en un bar llamado Stonewall. . Marsha fue la primera que se reveló y dijo ya basta. Puede que ahora fuese una heroína nacional (y tal vez mundial) recordada por todos, pero tuvo en contra dos detallitos sin importancia; era negra y travesti.