Marruecos: la sociedad echa un pulso a la familia Real / Gobierno boicoteando a grandes empresas vinculadas a ellos

Desde hace más de una semana, a través de las redes sociales varios agentes de la sociedad civil marroquí llaman a no comprar o consumir leche Centrale, agua Sidi Ali y a no repostar/comprar en las estaciones de servicio Afriquia. Esta campaña ha sido apoyada por famosos artistas marroquíes y ha conseguido canalizar parte del descontento social con el Gobierno marroquí quien lleva tiempo anunciando reformas aperturistas que no acaban de concretarse.